Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem großen Jahresausblick und der strategischen Einordnung der charttechnischen DAX-Perspektiven behalten wir uns auch am zweiten Handelstag des Jahres unseren strategischen Blickwinkel bei: Eine Schlüsselrolle kommt aktuell dem CDAX (ISIN: DE0008469602, WKN: 846960) zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer befinde sich aktuell in einer lehrbuchmäßigen Ausbruchssituation. Schließlich sei per Jahresschlusskurs 2020 der Spurt über die alten Rekordstände von Januar 2018 und Februar 2020 bei 1.274/1.286 Punkten gelungen. Zuvor habe sich das Aktienbarometer sechs Monate lang mit dieser Widerstandszone auseinandergesetzt. Das neue Allzeithoch (1.314 Punkte) sorge deshalb für ein ganz besonderes Investmentkaufsignal, zumal damit der gesamte Kursrückschlag des vergangenen Jahres letztlich als "V-förmiges" Kursmuster interpretiert werden könne. Im "uncharted territory" jenseits der alten Hochstände definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Baisseimpulses von Februar/März (1.482 Punkte) das nächste Anlaufziel. Doch nicht nur auf der Oberseite, sondern auch unter Risikogesichtspunkten besitze der CDAX aktuell Signalcharakter. Schließlich gelte es ein Rebreak der o. g. Ausbruchsmarken unbedingt zu verhindern. (05.01.2021/ac/a/m)