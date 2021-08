CBD gegen Bluthochdruck - eine Lösung aus der Natur?

Hoher Blutdruck - alles andere als eine "Lappalie"

Dieses hat im Gegensatz zum THC den Vorteil, dass es nicht psychoaktiv wirkt und tatsächlich einen blutdrucksenkenden Effekt hat, wie eine renommierte Studie der Universität Nottingham zeigte. Harmlos ist die "Druckstörung" nicht, obwohl sie durch ihre weite Verbreitung häufig unterschätzt wird: Dauerhafte Blutdruck-Werte von über 140/90 können unbehandelt nicht nur zu Herz- und Schlaganfällen, sondern auch zu Aortenaneurysma und schweren Nierenschäden führen. Auch die Gefahr, am sogenannten metabolischem Syndrom, einer Kombinationserkrankung aus Bluthochdruck, Diabetes und einem zu hohen Cholesterinspiegel, kann bei entsprechend ungesundem Lebensstil deutlich steigen.



Wie genau kann die Einnahme von CBD Öl bei Bluthochdruck helfen?

CBD ist für seine entspannende sowie Schmerz stillende Wirkung bekannt. Die Forscher stellten jedoch zusätzlich fest, dass es zudem auch blutdrucksenkend wirkt und die Blutgefäße flexibler macht, sodass kein krankhafter "Überdruck" entstehen kann. Die Gefäße werden erweitert, die Körpertemperatur wird leicht gesenkt und verkalkten Gefäßen vorgebeugt. Klingt ideal für Blutdruck-Patienten, nicht wahr?



Zu hohem Blutdruck mit CBD Öl vorbeugen

Des Weiteren ist es auch eine sehr gute Idee, CBD-Öl oder andere Cannabis-Präparate vorbeugend einzunehmen. Ein weiterer Aspekt ist, dass das Öl wertvolles Beta-Karotin enthält, welches ebenfalls vor Herz-Kreislauf-Krankheiten sowie Gefäßverkalkungen helfen kann. Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, warum viele es bevorzugen, das Cannabinoid in Öl-Form aufzunehmen: Im Gegensatz zur Darreichungsform in Esswaren oder Kapseln muss das Mittel nicht den Verdauungstrakt passieren, um wirksam zu werden, sondern kann direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen werden.



Dies geschieht am einfachsten durch die Eingabe des Hanf-Produktes unter der Zunge. Träufeln Sie dreimal täglich drei Tropfen eines hochdosierten Cannabidiol-Öls unter ihre Zunge. So erreichen Sie, dass die vorteilhafte Wirkung bereits in unter 20 Minuten einsetzt - und ganze vier bis sechs Stunden anhält! Da kardiovaskuläre Krankheiten stets mit der nötigen Vorsicht behandelt werden sollten, sollten Sie die Einnahme des Hanf-Präparats unbedingt mit Ihrem Arzt absprechen, um Wechselwirkungen zu vermeiden.



CBD Öl gegen Bluthochdruck - was kann man noch tun?

Bei krankhaft erhöhtem Blutdruck handelt es sich um eine Zivilisationserkrankung, die nicht nur mit Cannabidiol, sondern auch zusätzlich mit Ihrem Lebensstil – beziehungsweise einer Änderung Ihres Alltagsverhaltens– unter Kontrolle bringen können. Nur kann das Mittel am besten wirken. Bewegen Sie sich täglich, versuchen Sie Stress (beispielsweise mit Yoga und Meditation) aus dem Weg zu gehen, ernähren Sie sich am besten pflanzlich und trinken Sie ausreichend ungesüßte Getränke. Wer alle diese Ratschläge befolgt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine ganz natürliche Blutdrucknormalisierung erleben! Wichtig: Sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt, bevor Sie CBD zusätzlich zu Ihrer eigentlichen Medikation einnehmen, um Wechselwirkungen zu vermeiden. (27.08.2021/ac/a/m)









