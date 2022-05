3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte in-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,9 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (25.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im ersten Quartal habe die CA Immo die Erwartungen der Analysten der RBI aufgrund von weiteren positiven Bewertungseffekten übertreffen können. Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung sei dabei ebenfalls leicht über ihren Schätzungen geblieben. Die CA Immo plane, mit H1 einen neuen Ausblick zu veröffentlichen.Die Bruttomieteinnahmen der CA Immo seien im Jahresvergleich aufgrund der jüngsten Verkäufe auf EUR 62,2 Mio. (-2,2%) gesunken, was moderater gewesen sei als im vierten Quartal 2021 (-8%) und die Erwartungen der Analysten der RBI (EUR 58,8 Mio.) übertroffen habe. Die Differenz zu unseren Schätzungen war auf Basis der Nettomieteinnahmen geringer (EUR 48,6 Mio. vs. RBIe EUR 47,8 Mio., Q1 21 EUR 50,5 Mio.), da auch die Immobilienaufwendungen höher als angenommen waren (EUR 28 Mio. vs. RBIe EUR 24 Mio.), so die Analysten der RBI.Das Quartal sei stark von Gewinnen aus Immobilienverkäufen unterstützt worden. Portfolioverkäufe, die zur Gänze CA Immo zuzurechnen seien, hätten einen Gewinn von fast EUR 30 Mio. gebracht. Positive Neubewertungseffekte bei Entwicklungsprojekten (EUR 98 Mio., RBIe EUR 25 Mio.) hätten zu einer Ergebnisverbesserung in allen Bereichen unterhalb des EBITDA geführt, die zusätzlich durch starke positive Derivatbewertungseffekte (steigende Zinsen) im sonstigen Finanzergebnis unterstützt worden sei. Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung sei mit EUR 29,2 Mio. etwas besser gewesen als erwartet, im Jahresvergleich jedoch leicht rückläufig, was hauptsächlich auf die jüngsten Veräußerungen zurückzuführen sei.CA Immo plane, die Finanzziele für das GJ 22 mit der Vorlage der H1-Ergebnisse im August zu konkretisieren. Aufgrund der Verkäufe über Buchwert erwarte das Management weiterhin starke EBITDA-effektive Verkaufserlöse und einen Liquiditätszufluss.Nach mehreren Quartalen mit Rückgängen habe sich die Auslastung im Quartal leicht um 1 Prozentpunkt auf 90% erholt, wobei es in allen Regionen mit Ausnahme von Rumänien und "Sonstige" (Serbien) zu leichten Steigerungen gekommen sei.Unsere letzte Empfehlung zur Aktie von CA Immo lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 25.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen