Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

35,65 EUR +0,42% (29.01.2021, 10:16)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

35,60 EUR -0,28% (29.01.2021, 14:54)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (29.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) herab, erhöht aber das Kursziel von 37 auf 39 Euro.In den vergangenen Wochen habe CA Immo zahlreiche Neuigkeiten bezüglich des Portfolios veröffentlichen können. Ebenfalls sei ein antizipatorisches Pflichtangebot von Seiten Starwood bekannt gegeben worden.Auf der Verkaufsseite seien mehrere Verkäufe vermeldet worden, welche deutlich über dem Buchwert veräußert worden seien. Hierunter würden z.B. der Verkauf eines 10 Tsd. qm Grundstücks in Dortmund zu einem enormen Premium von 1.100% fallen, der Verkauf von zwei Grundstücken in Graz zu einem Premium von rund 50%, ein Grundstück in Düsseldorf zu einem 146% Aufschlag und ein Grundstück in Lübeck mit 800% über Buchwert. Weiterhin habe das Unternehmen am 21. Dezember die Vermietung von 3,500 qm in der Münchner Büroentwicklung Neo an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bekannt gegeben. Das Gebäude sei somit nun zu 64% vermietet.Am 8. Januar habe Starwood, der größte Aktionär der Gesellschaft, bekannt gegeben, dass ein antizipatorisches Pflichtangebot gestellt werden solle, da der Anteil von derzeit 29,99% weiter ausgebaut werden solle. Das antizipatorische Pflichtangebot richte sich an alle Aktionäre und Inhaber der Wandelanleihen und sehe einen Angebotspreis von 34,44 Euro je Aktie und einen daran abgeleiteten Angebotspreis für die Wandelanleihe vor. Scharff sehe dieses Angebot jedoch eher als einen weiteren Werttreiber für die Aktie und gehe davon aus, dass Starwood lediglich die 30%-Marke überschreiten wolle, da weiterhin sehr großes Vertrauen in die Unternehmensentwicklung bestehe und weiteres Kurspotenzial gesehen werde, jedoch derzeit wohl eher keine Kontrollübernahme beabsichtigt sei.Nach dem jüngsten Kursanstieg sieht Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, das aktuelle Kurspotenzial bei rund 10% und nimmt demnach in einer aktuellen Aktienanalyse sein Rating für die CA Immobilien Anlagen-Aktie von "buy" auf "accumulate" zurück. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link