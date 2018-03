Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (02.03.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Wiener Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY).Das Unternehmen habe am Mittwochabend, den 28. Februar, sehr starke vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Sowohl beim FFO als auch beim operativen Gewinn, dem Neubewertungsergebnis und beim Nettogewinn seien die Analysten-Prognosen übertroffen worden. Infolge der sehr starken Zahlen und der ebenfalls am Mittwoch von der Immofinanz veröffentlichten Ad hoc-Meldung, dass die Immofinanz Gremien beschlossen hätten, dass die Merger Gespräche vorerst ausgesetzt werden sollten und auch andere Optionen wie ein Verkauf der CA Immo Aktien infrage komme, habe die CA Immo-Aktie gestern um fast 6% zulegen können und deutlich über 25 Euro geschlossen.Nach Einschätzung des Analysten sei ein Zusammenschluss mit der Immofinanz nicht das vom Kapitalmarkt und den meisten CA Immo Aktionären präferierte Szenario gewesen. Daher sei die Meldung vom Mittwoch als positiv zu bewerten. Der Grund liege darin, dass die Gesellschaften von ihrem Reifeprozess zu weit auseinander lägen. Ein Verkauf der CA Immo-Aktien durch die Immofinanz würde den Free Float erhöhen und/ oder neue strategische Optionen ermöglichen, die vielleicht besser passen würden. In jedem Falle sei die CA Immo jetzt schon auf einer Stand Alone Basis sehr gut aufgestellt und mit der attraktiven Entwicklungspipeline und der ebenso attraktiven deutschen Land Bank in der Lage, den erfolgreichen Track Record der letzten Jahre fortzuschreiben.Nach Vorlage der 2017er Zahlen erhöhe der Analyst seine 2017er Dividendenschätzung von 75 Cent auf 80 Cent und sein Kursziel von 26,00 Euro auf 27,50 Euro. Dieses Kursziel werde gestützt vom Triple EPRA NAV je Aktie, der um über 10% auf 27,13 Euro angestiegen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: