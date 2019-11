Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



52,40 EUR -2,96% (14.11.2019, 16:23)



52,30 EUR -4,30% (14.11.2019, 16:41)



DE0005419105



541910



COK



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (14.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.Der anfängliche Schock über das schwächer als erwartete Umsatzwachstum habe der CANCOM-Aktie heute Vormittag ordentlich zugesetzt. Mittlerweile hätten die Anleger wieder Vertrauen geschöpft und würden mit einem erfolgreichen Jahresabschluss rechnen. Es bleibe nur ein leichtes Minus von 1,8 Prozent.Der Umsatz von CANCOM sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um acht Prozent auf 384 Millionen Euro gestiegen und das bereinigte EBITDA sei um 18 Prozent auf 34,8 Millionen Euro verbessert worden. Die EBITDA-Marge sei zudem mit 9,1 Prozent auf einen neuen Höchstwert geklettert.Damit habe das operative Ergebnis höher gelegen als von Analysten erwartet. Beim Umsatz sei CANCOM dagegen weniger stark gewachsen."Nach einem sehr starken Volumenwachstum im ersten Halbjahr, brachte das dritte Quartal nun auch eine entsprechende Profitabilitätssteigerung", habe CANCOM-Vorstandschef Thomas Volk gesagt. Der Manager habe zudem auf das hohe Wachstum wiederkehrender Umsätze mit Abo-Modellen in der Cloudsparte verwiesen.Die Geschäftsführung sehe sich daher nach dem dritten Quartal weiterhin voll auf Kurs, um seine im August angehobenen Jahreszielen zu erreichen. Der IT-Dienstleister erwarte für das laufende Jahr sehr deutlich steigendes Wachstum bei Umsatz und EBITDA. Laut CEO Volk bedeute "sehr deutlich steigend" klar zweistelliges Wachstum zwischen 10 und 15 Prozent.Anleger sollten die schwächeren Umsätze im Q3 nicht verunsichern. CANCOM sei voll auf Kurs, die Prognose für 2019 zu erfüllen und der starke Auftragsbestand deute auf eine gute Entwicklung im Q4 hin.Anleger sollen bei der CANCOM-Aktie dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2019)