Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. CANCOM unterstützt Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.



Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefert das Unternehmen ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.



Die weltweit über 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Großbritannien und den USA. Die CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro und die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX und TecDAX notiert. (25.06.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM: Aktie beißt sich an der 55-Euro-Marke die Zähne aus - AktienanalyseDer IT-Dienstleister CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) ist mit kräftigem Wachstum ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank guter Geschäfte mit Software-Lizenzen und Hardware zum mobilen Arbeiten seien die Einnahmen zwischen Januar und März im Vergleich zum Vorjahr um 27,3 Prozent auf 453,8 Mio. Euro geklettert. Organisch habe das Wachstum 22,7 Prozent betragen. "Wir haben im ersten Quartal eine herausragende Umsatzentwicklung erzielt und konnten dabei viele neue Kunden gewinnen", habe Cancom-Chef Rudolf Hotter kommentiert. Beim Ergebnis sei CANCOM dagegen kaum vorangekommen: 26 Mio. Euro EBITDA würden ein mageres Plus von 3,5 Prozent zum Vorjahr bedeuten. Zur Begründung habe der Konzern auf die millionenschwere Abfindung für den geschassten CANCOM-Chef Thomas Volk verwiesen. Den Betrag herausgerechnet, wäre das Ergebnis um mehr als 13 Prozent gestiegen.Mehr als den Zahlen hätten Anleger allerdings dem Ausblick entgegengefiebert - und hier habe Cancom nicht überzeugen können. Zwar gehe das Unternehmen davon aus, trotz der zu erwartenden Belastungen aus dem Shutdown seine Jahresziele erreichen zu können. Allerdings stehe die Prognose unter dem Vorbehalt, dass sich die Rahmenbedingungen im zweiten Halbjahr wieder normalisieren würden - zu vage Aussagen für ein Papier, das sich seit dem Corona-Crash in der Spitze fast verdoppelt habe. Ohnehin stehe die Aktie vor einer Herkules-Aufgabe: die Marke bei 55 Euro aus dem Weg zu räumen. Bislang sei jeder Ausflug darüber schnell wieder eingefangen worden - so auch zu Beginn des Monats, als das Papier mit dem Anstieg auf ein neues Rekordhoch eigentlich schon die Tür nach oben aufgestoßen habe. (Ausgabe 25/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link