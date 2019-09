XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

51,45 EUR +2,90% (26.09.2019, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

51,45 EUR +2,59% (26.09.2019, 12:06)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (26.09.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktie: Ungebrochener Aufwärtstrend - AktienanalyseDie CANCOM-Aktie (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) gehört 2019 mit einem Plus von fast 75 Prozent zu den Top-Performern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Quasi als "Belohnung" sei der Titel nun in den MDAX aufgenommen worden. Bei dem Cloud-Spezialisten würden die Geschäfte brummen. CANCOM profitiere davon, dass immer mehr Unternehmen ihre IT-Infrastruktur und -Lösungen von spezialisierten Unternehmen verwalten lassen würden. Weil die ersten sechs Monate 2019 richtig gut gelaufen seien - der Umsatz habe um 40 Prozent und das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 24 Prozent zugelegt - blicke das Management um den neuen Vorstand Thomas Volk nun optimistischer nach vorne. Der CEO rechne mit einem "sehr deutlichen" Wachstum aller Kennzahlen wie etwa Umsatz und EBITDA. Zuvor sei noch von "deutlich steigend" die Rede gewesen.Der Erfolg wecke Begehrlichkeiten: CANCOM und sein größter Anteilseigner würden Insidern zufolge nach Übernahmeinteresse von mehreren Seiten über ihre Möglichkeiten nachdenken. Es habe in den vergangenen Monaten mehrere Gespräche mit Interessenten über eine mögliche Übernahme gegeben, habe Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Das Interesse sei aber wieder abgekühlt, nachdem der Aktienkurs angefangen habe zu steigen. Unternehmensgründer Klaus Weinmann habe den Eingang mehrerer Interessensbekundungen bestätigt. Man denke weiterhin darüber nach - im Interesse des Unternehmens und der Aktionäre.Die Experten vom "ZertifikateJournal" meinen: Wenn das Angebot stimmt, ist der Großaktionär sicherlich zu einem Verkauf bereit. (Ausgabe 38/2019)Börsenplätze CANCOM-Aktie: