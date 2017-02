Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

Kurzprofil CANCOM SE:



Als Cloud Transformation Partner, Systemintegrator und Managed Services Provider liefert die CANCOM Gruppe (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) ein zukunfts- und Business orientiertes Lösungsportfolio und damit einen bedeutenden Mehrwert für den Geschäftserfolg von Unternehmen. Mit einer eigenen Private Cloud Lösung ist CANCOM der First Mover im Zukunftsmarkt Cloud Computing, führt mit Analyse, Beratung, Umsetzung und Services in den Cloud Way of Computing und ist damit IT und Business Transformation Partner für die Kunden. Die über 3.000 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe gewährleisten Präsenz, Kundennähe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO) und Rudolf Hotter (COO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 800 Mio. Euro. (17.02.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktie: CANCOM profitiert vom Cloud-Business - AktienanalyseDer IT-Dienstleister CANCOM aus dem TecDAX profitiert vom Cloud-Business, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Ersten Berechnungen zufolge habe das Unternehmen seinen Umsatz 2016 um knapp 10 Prozent auf 1,02 Mrd. Euro steigern können. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sogar um 15,4 Prozent auf 72,8 Mio. Euro zugelegt. Entsprechend positiv habe die CANCOM-Aktie reagiert: Auf Monatssicht sei es um gut 3 Prozent nach oben gegangen. (Ausgabe 06/2017)Börsenplätze CANCOM-Aktie:45,075 EUR +0,17% (17.02.2017, 15:33)