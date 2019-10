LT Lang & Schwarz-Aktienkurs CALIDA-Aktie:

28,80 EUR 0,00% (29.10.2019, 17:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs CALIDA-Aktie:

32,90 CHF +1,23% (29.10.2019, 16:49)



ISIN CALIDA-Aktie:

CH0126639464



WKN CALIDA-Aktie:

A1JJES



Ticker-Symbol CALIDA-Aktie:

C7UA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol CALIDA-Aktie:

CALN



Kurzprofil CALIDA Holding AG:



Die CALIDA-Gruppe (ISIN: CH0126639464, WKN: A1JJES, Ticker-Symbol: C7UA, SIX Swiss Ex: CALN), bestehend aus den Marken CALIDA und Aubade, zählt heute zu den international führenden Unternehmen von luxuriöser Lingerie und hochwertiger Tag- und Nachtwäsche. Die Heimmärkte sind Schweiz und Deutschland, respektive Frankreich für Aubade. In rund 70 Ländern werden beide Marken über den gehobenen Fachhandel, führende Warenhäuser sowie eigene CALIDA- bzw. Aubade-Stores vertrieben.



Die Stärke beider Marken liegt im Produktdesign, der Qualität, dem Service und der Innovation. Hochwertigste Materialien werden trendgerecht umgesetzt und stellen die Liebe zum Detail, Emotionen, Wohlbefinden und Verführung in den Vordergrund.



Der Hauptsitz der CALIDA-Gruppe sowie von CALIDA liegen in Sursee (Schweiz). Derjenige von Aubade in Paris (Frankreich). Die Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1.600 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von rund CHF 203 Mio. Die CALIDA Holding AG ist am SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert. (29.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - CALIDA-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die CALIDA-Aktie (ISIN: CH0126639464, WKN: A1JJES, Ticker-Symbol: C7UA, SIX Swiss Ex: CALN).Lafuma-Anteil: 91,8% nach Erwerb von weiteren 4,14%: Nachdem CALIDA 2018 seinen Anteil am franz. börsenkotierten Unternehmen Lafuma um 16,1% auf 87,7% erhöht habe, würden nun weitere 4,1% für EUR 17,99/Aktie (selber Preis wie 2018) folgen, was eine Auszahlung von EUR 5,3 Mio. ergebe.Lafuma: 48% des Konzernumsatzes: CALIDA habe seinen Mehrheitsanteil an Lafuma 2013 erworben, mit der Restrukturierung habe der Anteil 2014 bei 60% gelegen. Aktuell umfasse Lafuma die Marken Millet Mountatin (Umsatzanteil b. CALIDA: 29%), Lafuma Furniture (11%) und Oxbow (8%), die zusammen 48% von CALIDAs Gesamtumsatz ausmachen würden.Neue Squeeze-out-Regulierung in Frankreich: 2019 sei der Startpunkt für einen zulässigen Squeeze-out in Frankreich von 95% auf 90% gesenkt worden, so dass CALIDA mit seinen 91,8% nun eine solche Transaktion ins Auge fassen könne. Wenn man den bisherigen Preis zugrunde lege (EUR 17,99/Aktie), wären die verbleibenden 8,2% für EUR 10,5 Mio. (CHF 11,5 Mio.) zu haben. Im 1H19 sei CALIDAs Bilanz (ohne Leasing-Verbindlichkeiten) komplett schuldenfrei gewesen. Die endgültige Entscheidung bezüglich der Dekotierung von Lafuma sei noch nicht gefallen, da noch einige regulatorische Fragen offen seien.Mit der Übernahme von weiteren 4,1% an Lafuma habe CALIDA mit einem Anteil von 91,8% die Schwelle von über 90% erreicht, wodurch ein Squeeze-out möglich sei, wenn die neuen Vorschriften erfüllt seien, und somit ein Anteil von 100% erreicht werden könne. Dies werde zu einer Kostenreduktion von nahezu CHF 1 Mio. führen (Gruppen-EBIT GJ19E: CHF 22 Mio.) da eine Anführung (Jahresbericht, GV) nicht mehr nötig sein werde. Zini betrachte dies als positiven Schritt, weil dadurch die Gruppenstruktur vereinfacht werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CALIDA-Aktie: