Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz eines knappen Wahlsieges der SPD ist noch offen, wer künftig Deutschland regieren wird - eine Ampelkoalition (SPD, Grüne, FDP) oder eine Jamaika-Koalition (Union, Grüne, FDP), so die Analysten der DekaBank.



Klar seien aber zwei Dinge: Die politische Mitte sei durch die Wahl gestärkt worden, die Parteien am linken und rechten Rand würden keine Rolle bei der Regierungsbildung spielen. Damit hätten sich die Wähler für Stabilität ausgesprochen. Bei allen unterschiedlichen Schwerpunkten der Parteien gebe es doch ein paar wichtige Grundüberzeugungen. Eine davon sei, dass der Klimawandel gestoppt werden müsse, eine andere die Notwendigkeit, die digitale und analoge Infrastruktur auszubauen und die dritte, mehr in Bildung zu investieren. Das Wahlergebnis habe die deutsche Politik auf den Kopf gestellt. Erstmalig liege der Ball für die Regierungsbildung nicht im Feld der großen Parteien SPD oder Union, sondern bei den Juniorpartnern einer möglichen Regierungskoalition. (05.10.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.