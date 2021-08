Nichtsdestotrotz sei der zugrunde liegende Trend bei den Wirtschaftsdaten nach wie vor stabil: In vielen Bereichen treffe ein Nachfrageüberhang auf ein reduziertes Angebot - was in naher Zukunft einen weiteren Aufwärtsdruck auf die Preise auslösen könnte.



Auch in Europa stehe die Geldpolitik womöglich vor einer minimalen Abschwächung. Kommentare aus der EZB-Führung würden darauf hindeuten, dass die PEPP-Käufe nach der EZB-Sitzung im September verringert werden könnten. Darüber möge man streiten; Dowding erscheine es allerdings in der Tat unwahrscheinlich, dass die Falken im EZB-Rat das PEPP verlängern beziehungsweise zum jetzigen Zeitpunkt weitere Ankaufprogramme für Vermögenswerte ankündigen wollten.



Die Konjunkturdaten im gesamten Euroraum würden sich nach wie vor vergleichsweise stark zeigen. Auch bei den Aussichten für das Jahresende bleibe Dowding optimistisch: Die europäische Finanzpolitik mit ihren sich auf ganz Europa erstreckenden Unterstützungsmaßnahmen werde die Wachstumsaussichten in den kommenden Quartalen begünstigen.



Knapp einen Monat vor der Bundestagswahl scheine sich die Wählergunst dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und seiner Partei zuzuneigen. Im Großen und Ganzen dürfte die Bundestagswahl keine große Bedeutung für die Finanzmärkte haben. Sollte es jedoch zu einer Koalition zwischen SPD, Die Linke und Grünen kommen ("Rot-Rot-Grün"), würden die Karten für die Märkte neu gemischt. Ein entschlossener Linksschwenk könnte zu einer finanzpolitisch noch weiter gelockerten Geldpolitik führen. Die Regeln des EU-Fiskalpakts könnten in größerem Umfang geändert werden - was sich positiv auf die EU-Spreads auswirken würde, während Bundesanleihen unter Druck geraten würden. Dieser Wahlausgang bleibe jedoch vorerst recht unwahrscheinlich. (27.08.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Tagen wurde die Renditekurve steiler: Die US-Notenbank hatte angekündigt, ihre Entscheidung über den Beginn des Tapering, also den Ausstieg aus den Anleihekäufen, angesichts der Ungewissheit über die Ausbreitung der Delta-Variante bis November hinauszuzögern, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Diese Entscheidung habe die Stimmung für Risikoanlagen gestützt und habe dazu geführt, dass Anleger von der Rede des FED-Chefs Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole nur relativ wenig Neues erwarten würden.