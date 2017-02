Deutschland treibt Kooperation voran



Am Rande des Treffens unterzeichnet von der Leyen mehrere Kooperationsvereinbarungen. So haben Deutschland und Frankreich den Aufbau einer Lufttransportstaffel mit Flugzeugen vom Typ Hercules C-130J beschlossen.



Mit den Niederlanden wird eine Kooperation bei Entwicklung und Nutzung von Tankflugzeugen vom Typ Airbus A330 MRTT vereinbart. Außerdem soll die Bundeswehr verstärkt als "Ankerarmee" für kleinere Staaten fungieren. Mit Tschechien und Rumänien wird vereinbart, dass diese einzelne Truppenteile unter ein deutsches Kommando stellen.



Deutschland und Norwegen haben eine umfassende strategische Partnerschaft bei der Zusammenarbeit beider Marinen beschlossen. Demnach sollen U-Boote und Seezielflugkörper gemeinsam entwickelt, beschafft und durch die Marinen beider Länder betrieben werden.

Starkes transatlantische Band



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass sich die Nato auf ein starkes Band zwischen Nordamerika und Europa begründet. Dies gelte in guten wie in schlechten Zeiten. Das Band könne nicht brechen. Die Bündnispartner würden auch weiterhin zusammenstehen und einander verteidigen. Er erwartet von dem zweitägigen Treffen, dass die Verteidigungsminister dieses transatlantische Band erneut bekräftigen werden.



Der amerikanische Verteidigungsminister James Mattis erklärte, dass die Allianz für die Vereinigten Staaten und die ganze transatlantische Gemeinschaft ein grundlegendes Fundament sei. Er mahnte aber auch stärkere Anstrengungen der Europäer an, auch was die Finanzierung der Nato angeht. (16.02.2017/ac/a/m)





