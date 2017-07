Drei Viertel des Welthandels werden von den Staaten der G20 getätigt. Die vier größten

Exportnationen sind China, die USA, Deutschland und Japan. Unter den 20 Ländern mit den

mengenmäßig höchsten Exporten weltweit sind 15 Mitglieder der G20.



Menschen - die bevölkerungsreichsten Länder



Rund zwei Drittel der Weltbevölkerung leben in den G20-Mitgliedsländern. China, das

bevölkerungsreichste Land der Welt, hat rund 1,38 Milliarden Einwohner. Dicht dahinter liegt

Indien mit 1,3 Milliarden Menschen. Danach folgen die USA, Indonesien und Brasilien.

Deutschland liegt auf Rang 17.



Land - die größten Flächenstaaten



Russland ist flächenmäßig der größte Staat der Erde. Auf etwa 17 Millionen

Quadratkilometern leben rund 144 Millionen Einwohner. Indonesien ist der größte Inselstaat

der Erde. Das Land verteilt sich auf 17.508 Inseln. Brasilien ist sowohl das größte als auch

mit über 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Südamerikas.

Partner - die zentralen Internationalen Institutionen



Darüber hinaus nehmen an den G20-Treffen auf Einladung der jeweiligen Präsidentschaft

regelmäßig auch Internationale Organisationen teil. Dazu gehören die Internationale

Arbeitsorganisation (ILO), der Internationale Währungsfonds (IWF), der Finanzstabilitätsrat

(Financial Stability Board - FSB), die Weltbank, die Welthandelsorganisation (WTO), die

Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie die

Vereinten Nationen (UN). Die deutsche G20-Präsidentschaft hat 2017 zudem die

Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeladen.



Beteiligung - die wichtigsten Gäste



An den G20-Gipfeln nimmt Spanien als ständiger Gast teil. Darüber hinaus kann die

Präsidentschaft Vertreter von Regionalorganisationen und Gäste zur Teilnahme am G20-

Gipfel einladen. Die deutsche Präsidentschaft hat Norwegen, die Niederlande und Singapur

als Partnerländer zum G20-Prozess eingeladen sowie die Afrikanische Union (AU),

vertreten durch Guinea, die durch Vietnam vertretene Asiatisch-Pazifische

Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) und die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas

(NEPAD), vertreten durch Senegal. (03.07.2017/ac/a/m)







