Das Widerrufsrecht gilt allerdings nicht bei verderblicher oder maßgefertigter Ware und entsiegelten CDs.



Wichtig: Erst nachdem man den Widerruf erklärt hat, kann man die Ware zurücksenden.



Frist für Rücksendung der Ware



Nach dem Widerruf muss man die Ware innerhalb von 14 Tagen zurückschicken. Sobald der Verkäufer die Ware erhalten hat oder der Käufer nachweisen kann, dass er die Ware ordnungsgemäß zurückgeschickt hat, ist der Verkäufer verpflichtet, den Kaufpreis zurückzuerstatten.



Seit Juni 2014 müssen die Verbraucher die Rücksendekosten grundsätzlich tragen. Vorausgesetzt, der Händler hat darüber - etwa auf seiner Webseite - vorab informiert. Allerdings übernehmen viele Händler die Rücksendekosten nach wie vor auf freiwilliger Basis.



Regeln bei mangelhafter Ware



Ganz andere Regeln gelten bei mangelhafter Ware: Der Verbraucher kann defekte Ware innerhalb von zwei Jahren zurückgeben. Das gilt auch bei reduzierter Ware oder bei Sonderangeboten.



In den ersten sechs Monaten nach dem Kauf muss der Käufer nicht beweisen, dass der Mangel von Anfang an bestanden hat. Hier wird zu seinen Gunsten davon ausgegangen, dass die Ware schon zu Beginn fehlerhaft war. Danach muss der Kunde belegen, dass die gekaufte Ware von Anfang an mangelhaft war. Erst dann kann er das sogenannte Gewährleistungsrecht in Anspruch nehmen.



Hat der Kaufgegenstand einen Mangel, können Verbraucher zunächst eine Nacherfüllung verlangen. Das heißt, entweder die Reparatur oder eine Ersatzlieferung.



Grundsätzlich hat der Käufer ein Wahlrecht. Wählt er die Reparatur, kann der Verkäufer die mangelhafte Ware in der Regel bis zu zweimal reparieren. Er hat dabei sämtliche Kosten für Transport, Arbeitsleistung und Materialien zu tragen. Danach muss er sie umtauschen oder das Geld zurückgeben. Am besten sollte eine Reklamation schriftlich erfolgen.



Gewährleistung und Garantie



Die Gewährleistung ist von der Garantie zu unterscheiden: Eine Garantie stellt eine Zusicherung über bestimmte Eigenschaften der Ware dar, die Hersteller oder Händler gegenüber dem Käufer für eine bestimmte Zeit abgeben. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung. In der Ausgestaltung einer Garantie hat der Ausstellende freie Hand.



Keinesfalls darf eine Garantie jedoch das gesetzlich vorgeschriebene Recht auf Gewährleistung aushebeln. Denn das Recht gilt auf jeden Fall und davon ungeachtet.





