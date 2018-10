Zuletzt kamen immer wieder Zweifel an der Vertragstreue durch Russland auf. Die westlichen Alliierten haben Russland bereits vor längerem dazu aufgefordert, diese schwerwiegenden Zweifel auszuräumen, die durch einen neuen russischen Raketentyp aufgekommen sind. Die Folgen der US-Entscheidung werden nun im Kreis aller Nato-Partner beraten.



Grundlage für diese Beratungen wird unter anderem auch die Feststellung des Nato-Gipfels vom Juli dieses Jahres sein: Die Nato-Alliierten haben in der Gipfelerklärung einstimmig festgehalten, dass die USA sich an den INF-Vertrag halten, während Russland keine überzeugenden Antworten auf die Fragen geben konnte, die sich im Zusammenhang mit neuen russischen Raketentypen stellen. Die Nato-Verbündeten kamen daher zum Schluss, dass ein Bruch des INF-Vertrags durch Russland die plausibelste Erklärung für das russische Verhalten ist.



Abstimmungen innerhalb der Nato



In der Regierungspressekonferenz betonte Regierungssprecher Steffen Seibert, dass die Nato über Risiken für die Sicherheit des Bündnisses beraten und eine geeignete Antwort finden werde, an der sich auch Deutschland beteiligen werde.



"Ich darf daran erinnern, dass dies auch bereits Thema der beiden Nato-Gipfel in Warschau und Wales war und dass die Allianz schon bei diesen beiden Gipfeln - wie auch beim Brüsseler Gipfel in diesem Jahr - ihren zweigleisigen Ansatz bestätigt hat: Wir erhöhen unsere Verteidigungsfähigkeit, aber zugleich bleibt unsere Hand zum Dialog mit Russland ausgestreckt", so Seibert.



Zudem geschieht dies alles vor dem Hintergrund einer umfangreichen Modernisierung des russischen Militärs, einschließlich der russischen Nuklearwaffen.



Die Bundesregierung verfolgt bereits seit langem das Ziel des "global zero" und hat sich der vollständigen, nachprüfbaren und weltweiten Abschaffung nuklearer Waffen verpflichtet. Der Begriff des "Global Zero" findet sich nicht nur in den Nato-Dokumenten, sondern auch im Koalitionsvertrag wieder. (23.10.2018/ac/a/m)





