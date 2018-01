Zulassung von Drittanbietern



Nicht nur mit dem eigenen Online-Konto, sondern auch über Drittanbieter können Kunden Geld transferieren - mittels sogenannter "Zahlungsauslösedienste". Bekannt ist etwa der Service "Sofortüberweisung".



Kunden können Kontoinformationen auch über sogenannte "Kontoinformationsdienstleister" abrufen. Der Service bietet Kunden mit mehreren Konten einen Gesamtüberblick über alle Konten, auch bei unterschiedlichen Instituten. Diese Drittanbieter werden künftig reguliert und der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterstellt.



Im Gegenzug erhalten die Dienstleister europaweiten Zugang zum Zahlungsverkehrsmarkt. Wenn der Kontoinhaber ausdrücklich einwilligt, muss seine Bank dem Drittanbieter - unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsanforderungen - Zugang zu ausgewählten Kontoinformationen gewähren.



Selbstverständlich sollten Verbraucher nach wie vor sorgfältig abwägen, wem und in welchem Umfang sie den Blick auf ihre persönlichen Kontoinformationen ermöglichen.



Starke Kundenauthentifizierung



Künftig muss die Bank eine starke Kundenauthentifizierung verlangen. Und zwar dann, wenn der Kunde online auf sein Zahlungskonto zugreift, einen elektronischen Zahlungsvorgang auslöst oder über einen Fernzugang eine Handlung vornimmt, die ein Betrugs- oder Missbrauchsrisiko in sich birgt.



Eine starke Kundenauthentifizierung bedeutet, der Kunde muss zu seiner Identifizierung aus drei Kategorien mindestens zwei Kategorien vorweisen. Die drei Kategorien sind:



- Wissen - etwas, das nur der Nutzer weiß, zum Beispiel ein Passwort;

- Besitz - etwas, das nur der Nutzer besitzt, zum Beispiel eine Chipkarte oder

- Inhärenz - etwas, das der Nutzer ist, zum Beispiel seine biometrischen Eigenschaften.



Eine starke Kundenauthentifizierung wird auch dann verlangt, wenn der Kunde Angebote von Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienstleistern nutzt.



Von der Pflicht zur starken Kundenauthentifizierung sind Ausnahmen geplant - beispielsweise für die Zahlung kleiner Beträge. Diese Ausnahmen sollen in sogenannten Technischen Regulierungsstandards der Europäischen Kommission vorgesehen werden, die voraussichtlich im Sommer 2019 in Kraft treten.



Reservierung von Kartenzahlungen nur mit Zustimmung



Viele Hotels und Autovermietungen lassen zu ihrer Absicherung bereits bei Buchung oder Anmietung einen Betrag auf dem Kartenkonto des Kunden sperren. Dies geschah bisher mitunter ohne Ankündigung. Ab 13. Januar 2018 muss der Karteninhaber der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zuvor zugestimmt haben. (12.01.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Verbraucher sollen von höherer Sicherheit und verbessertem Schutz beim bargeldlosen Bezahlen sowie von innovativen elektronischen Zahlungsdiensten profitieren - das ist Ziel der Zweiten Zahlungsdienste-Richtlinie (PSD 2), so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: