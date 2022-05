Die Nato beruhe auf dem Gedanken, "dass wir in der Allianz durch gemeinsame Werte verbunden sind und jederzeit gemeinsam füreinander einstehen." Das Bündnis sei ein Verteidigungsbündnis und wende sich gegen niemanden, stellte Scholz unmissverständlich klar. Vielmehr gewährleiste die Nato Schutz und Sicherheit für alle Alliierten. Dieses Prinzip der kollektiven Verteidigung sei seit Jahrzehnten der Garant für Frieden und Stabilität im euro-atlantischen Raum.



Scholz betonte, mit ihrem Antrag auf Aufnahme übten Finnland und Schweden ihr souveränes Recht auf freie Bündniswahl aus. Sie drücken damit aus, "dass sie die Werte der Allianz teilen und mit uns gemeinsam füreinander einstehen wollen." Der Bundeskanzler unterstrich: "Wir gewinnen mit Finnland und Schweden zwei geschätzte Verbündete, die die Verteidigungsfähigkeit der Nato stärken werden."



Deutschland werde sich dafür einsetzen, dass das Beitrittsverfahren sehr zügig absolviert werde. "Die Ratifikation durch die Bundesrepublik werden wir in Abstimmung mit den Verfassungsorganen unverzüglich durchführen. Wir laden andere Staaten ein, das Gleiche zu tun", sagte Scholz.



Der Bundeskanzler kam auch auf den Aspekt der Verteidigungsfähigkeit der beiden skandinavischen Beitritts-Aspiranten zu sprechen. Dabei sei für Deutschland klar: "Unsere Länder sind schon jetzt durch die Verpflichtung miteinander verbunden, einander im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen alle in unserer Macht stehende Hilfe und Unterstützung zum gegenseitigen Schutz zu leisten, wie dies im Vertrag über die Europäische Union verankert ist."



Dies werde man durch hochrangige politische Besuche in Finnland und Schweden regelmäßig unterstreichen - "und wir werden unsere militärische Zusammenarbeit intensivieren, insbesondere im Ostseeraum und durch gemeinsame Übungen."



Bundeskanzler Scholz resümierte: "Wir freuen uns darauf, Finnland und Schweden bald als Verbündete in der Nato an unsere Seite zu wissen." (17.05.2022/ac/a/m)





