Austausch im Mittelpunkt



Das Format eines informellen Gipfels sei günstig, um die Diskussion in breiter Form weiterzuführen, erklärte die Kanzlerin. Es gehe dort nicht um Beschlüsse, sondern um den Austausch. Bei dem Treffen in Salzburg werde neben dem Thema Migration auch der EU-Austritt Großbritanniens eine Rolle spielen, so Merkel.



Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz unterstrich, es sei wichtig, die Europäische Grenzschutzagentur Frontex zu stärken, wie von der EU-Kommission vorgeschlagen.



Wichtige europäische Termine



Das Treffen mit Kurz fand in einer Zeit engmaschiger europäischer Termine statt. In dieser Woche hielt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seine Rede zur Lage der Union. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich die Bundeskanzlerin mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron über das weitere europäische Vorgehen eng abgestimmt.



Österreich hat zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Auf Einladung Österreichs und des Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, kommen die EU-Staats-und Regierungschefs am 19. und 20. September zu einem informellen Treffen in Salzburg zusammen. Dort werden sie sich auf drei wichtige europapolitische Themen konzentrieren: die Migration, die innere Sicherheit und den aktuellen Stand der Brexit-Verhandlungen. (Pressemitteilung vom 16.09.2018) (17.09.2018/ac/a/m)







