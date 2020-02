Mit dem neuen Gesetz haben entsandte Arbeitnehmer nicht mehr nur Anspruch auf den Mindestlohn, sondern auch auf den Tariflohn aus allgemeinverbindlichen Tarifverträgen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland erhalten zudem künftig Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Schmutz- und Gefahrenzulagen.



Bezahlen Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine Zulage für Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten, darf dieser Betrag nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden.

Werden die entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Inland dienstlich auf Reisen geschickt, übernimmt der Arbeitgeber die Reisekosten.



Grundsätzlich gelten künftig für Beschäftigte aus dem Ausland nach zwölf Monaten alle in Deutschland vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen. In begründeten Ausnahmefällen können Arbeitgeber eine Fristverlängerung um sechs Monate beantragen.



Für Fernfahrer gelten die geplanten Regelungen nicht. Der Straßenverkehrssektor ist von den Änderungen ausgenommen.



Wie geht es weiter?



Das Kabinett hat den Gesetzentwurf zur Umsetzung der geänderten Entsenderichtlinie beschlossen. Nun müssen Bundestag und Bundesrat dem Entwurf zustimmen. Ab dem 30. Juli 2020 sollen die Neuregelungen gelten. Mit dem Gesetzentwurf setzt die Bundesregierung eine EU-Vorgabe in deutsches Recht um. Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union hatten die Reform der EU-Richtlinie bereits im Juni 2018 verabschiedet. (12.02.2020/ac/a/m)







