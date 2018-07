Gemeinsame Vereinbarungen



Die Bundeskanzlerin wies auf zwei wichtige Vereinbarungen im Wirtschafts- und Technologiesektor hin: Erstens eine Kooperation im Bereich des autonomen Fahrens, die für die Mobilität der Zukunft von strategischer Bedeutung ist. Zweitens die Investition eines chinesischen Unternehmens für eine Batteriezellproduktion in Thüringen: "Für Deutschland ein neuer Schritt und eine gute Nachricht für das Bundesland Thüringen", sagte Merkel.



Menschenrechtsdialog im Herbst



Neben dem Wirtschaftssektor haben sich inzwischen mehr als 70 neue Gesprächsformate und Dialoge zwischen Deutschland und China etabliert. Im Herbst soll ein Menschenrechtsdialog stattfinden.



Merkel setzte sich bei ihrem Gespräch mit Ministerpräsident Li Keqiang auch für gute Arbeitsmöglichkeiten deutscher Nichtregierungsorganisationen ein - vor allem politischer Stiftungen. Der chinesische Ministerpräsident habe zugesagt, im Rahmen des chinesischen NGO-Gesetzes eine gute Regelung zu finden.



Beide Seiten sprachen zudem über den Abschluss eines Rechtshilfeabkommens, den die Bundesregierung möglichst bald anstrebt.



Merkel bekräftigte, wie wichtig der Cyberdialog mit China sei - sowohl im Bereich der Sicherheit als auch bei Fragen des Datenaustauschs bei der Industrie 4.0.



Im Rahmen der Regierungskonsultationen unterzeichneten beide Seiten am Montag neben zahlreichen Wirtschaftskooperationen gemeinsame Vereinbarungen im Gesundheits- und Agrarsektor. Sie einigten sich außerdem auf Kooperationen in sozialen Fragen, bei der gemeinsamen Entwicklungszusammenarbeit mit Drittstaaten und bei der Öffnung der Finanzmärkte. Weitere Kooperationen vereinbarten sie im Bereich der dualen Bildung. (Pressemitteilung vom 09.07.2018) (10.07.2018/ac/a/m)







