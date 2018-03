Die Länder und Kommunen dürfen Fahrverbote erlassen, in denen die Grenzwerte von 40 Milligramm pro Kubikmeter Stickoxid in der Luft überschritten werden. Sie müssen dafür sorgen, dass die Grenzwerte eingehalten werden und hierfür geeignete Maßnahmen treffen. Das können als letztes Mittel auch Fahrverbote sein. Die zuständigen Behörden müssen ihre Luftreinhaltepläne entsprechend anpassen.



Was sind Luftreinhaltepläne?



Luftreinhaltepläne enthalten Maßnahmen, die die Luft in deutschen Städten dauerhaft verbessern sollen. Viele Kommunen haben beispielsweise "Umweltzonen" oder den Bau von Umgehungsstraßen in ihren Luftreinhalteplänen aufgeführt.



Wer ist für die Luftreinhaltepläne zuständig?



Alle EU-Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, Luftreinhalte- und Aktionspläne aufzustellen, wenn der Schadstoffanteil in der Luft die EU-Grenzwerte überschreitet. In Deutschland arbeiten Länder und Kommunen bei der Aufstellung der Pläne eng zusammen.



Was tut die Bundesregierung, um Fahrverbote zu vermeiden?



Ziel der Bundesregierung ist es weiterhin, Fahrverbote wo immer möglich, zu vermeiden. Deshalb hat die Bundesregierung das Sofortprogramm "Saubere Luft 2017 bis 2020" aufgelegt und wird die darin enthaltenen Maßnahmen mit Nachdruck umsetzen. Zu dem Maßnahmenpaket gehören Förderprogramme für Elektrobusse, mehr Elektromobilität und ein besseres öffentliches Nahverkehrsangebot. Damit will die Bundesregierung die Städte unterstützen, die Grenzwerte so schnell wie möglich einzuhalten.



Wie sieht es mit Nachrüstungen von Diesel-Pkw aus?



Im Rahmen des Nationalen Forums Diesel untersucht eine Arbeitsgruppe die technischen Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit von Nachrüstungen. Auf Grundlage dieser Gutachten wird das weitere Vorgehen festgelegt.



Welche Nachrüstungen laufen bereits?



Die deutsche Automobilindustrie hat am 2. August 2017 beim Nationalen Forum Diesel zugesagt, dass bei rund 5,3 Millionen der in Deutschland aktuell zugelassenen Diesel-Pkw in den Schadstoffklassen Euro 5 und 6 die NOx-Emissionen durch technische Maßnahmen (Software-Update) bis zum Jahresende 2018 reduziert werden. Die Kosten für diese Nachrüstung werden von den Fahrzeugherstellern getragen. (02.03.2018/ac/a/m)







