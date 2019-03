Deutsche Unternehmen suchen derzeit so viele Arbeitskräfte wie selten zuvor. Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) lag die Zahl an unbesetzten Stellen im März bei 797.000 und damit weiterhin auf hohem Niveau.



Mehr offene Stellen verzeichnete die BA in der öffentlichen Verwaltung, der Entsorgungswirtschaft, im Handel sowie im Sozialwesen. Besonders schwierig sei es, Personal für Bau- und Pflegeberufe zu finden. Diese Arbeitsstellen blieben länger unbesetzt.



Hier sei Fachkräftemangel schon heute eine Wachstumsbremse, so Bundesarbeitsminister Heil. Deshalb sei Fachkräftesicherung ein zentrales Anliegen der gesamten Bundesregierung. "Dazu gehört vor allem die Mobilisierung inländischen Potenzials und ergänzend qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland."



Hauptgrund für die hohe Arbeitskräftenachfrage sind laut BA die immer noch gute Konjunktur und vermehrte Jobwechsel.



Arbeitslosenquote sinkt auf 5,1 Prozent



Die Arbeitslosigkeit ist im März weiter gesunken. 2,3 Millionen Menschen waren arbeitslos - 72.000 weniger als im Vormonat und 157.000 als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,1 Prozent. Sie hat sich damit innerhalb der vergangenen zwölf Monate um 0,4 Prozentpunkte verringert.



Die Bundesregierung gehe davon aus, dass sich der Abbau der Arbeitslosigkeit fortsetzt, im Jahresverlauf aber verlangsamen wird, so der Minister. Hintergrund hierfür sei eine geringere Auslandsnachfrage. Heil versicherte jedoch: "Für den Fall weltwirtschaftlich bedingter konjunktureller Einbrüche sind wir gerüstet." (29.03.2019/ac/a/m)







