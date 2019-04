Konstant hohe Nachfrage nach Arbeitskräften



Die Arbeitgeber suchen ungebremst nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 796.000 offene Stellen waren im April bei der BA gemeldet - 11.000 mehr als vor einem Jahr. Das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot dürfte dabei noch höher sein. Denn die Unternehmen melden der BA freie Stellen nur teilweise.



Von einem allgemeinen Arbeitskräfte- oder Fachkräftemangel kann noch nicht gesprochen werden, so die BA. Es zeigten sich aber deutliche Anspannungen und Engpässe in einigen technischen Berufsfeldern, bei Bauberufen sowie in Gesundheits- und Pflegeberufen.



Arbeitslosenquote auf 4,9 Prozent gesunken



Vom März auf April sank die Zahl der Arbeitslosen laut BA um 72.000 auf 2,229 Millionen. Vor zwölf Monaten waren es noch 155.000 mehr. Die Arbeitslosenquote liegt damit auf einem Tiefstand von 4,9 Prozent.



In Ostdeutschland ging die Arbeitslosigkeit um neun Prozent zurück und damit stärker als in Westdeutschland (minus fünf Prozent). In Mecklenburg-Vorpommern sank sie mit minus 12,9 Prozent bundesweit prozentual am stärksten.



Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 109.000 oder 13 Prozent auf 733.000 verringert. Als Langzeitarbeitslos gilt, wer länger als zwölf Monate keine Arbeit hat. "Dies geht auch auf den mit dem Teilhabechancengesetz neu geschaffenen sozialen Arbeitsmarkt zurück", betonte Heil. Seit dem 1. Januar in Kraft, gebe der soziale Arbeitsmarkt bereits gut 10.000 Menschen eine Perspektive, so der Bundesarbeitsminister. (30.04.2019/ac/a/m)







