Seit mehr als 25 Jahren senden Polizei und Zollverwaltung Fachkräfte zu Einsätzen ins Ausland, zum Beispiel ins westafrikanische Mali. Im Auftrag der Vereinten Nationen unterstützen sie lokale Kräfte beim Streifendienst und bei der Ermittlungsarbeit. Sicherheit vor Ort verringert die Fluchtursachen und gibt den Menschen eine Perspektive, in ihrer Heimat zu bleiben.



Tipps für Verbraucher



Verbraucherschutz geht alle an. Mit der Sonderseite "Tipps für Verbraucher" und dem Newsletter "Verbraucherschutz aktuell" informiert Sie das Bundespresseamt aktuell über neue Gesetze und Vorhaben. Sie erfahren auch, was sich sonst noch mit dem Jahreswechsel geändert hat.



Reformationsjubiläum 2017



Ein Besuch in Sachsen-Anhalt, dem Ursprungsland der Reformation vor 500 Jahren, lohnt sich. Wir stellen Ihnen in der neuen Ausgabe auf Seite 15 die frisch renovierte Schlosskirche in Wittenberg vor.



Reise nach Berlin zu gewinnen



Auch in der neuen "Deutschland aktuell"-Ausgabe gibt es ein Preisrätsel, und mit etwas Glück kann man eine Reise zu zweit nach Berlin gewinnen - vom 17. bis 19. März 2017. Dazu den Coupon auf der Rückseite des Hefts mit der richtigen Antwort auf eine Postkarte kleben und einsenden. Oder das Lösungswort online übermitteln. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2017. (Pressemitteilung vom 03.01.2017)





Bereits vor fünf Jahren habe die Bundesregierung ihre Demografiestrategie entwickelt, schreibt die Bundeskanzlerin in ihrem Vorwort. "Das Handlungsspektrum reicht von besseren Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder über mehr Flexibilität im Berufsleben bis hin zur ärztlichen Versorgung auf dem Lande. In diesem Frühjahr wollen wir eine vorläufige Bilanz ziehen."Einsatz für IntegrationEines der zentralen Themen bleibt die Integration von Flüchtlingen. Es ist wichtig, ihnen Wege in unsere Gesellschaft zu ebnen und sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. So arbeitet Ahmad Hallak aus Syrien seit einem Jahr erfolgreich als "Bufdi" im Kulturhaus "Alte Schule" im brandenburgischen Woltersdorf. Das Kulturhaus bietet Sprachkurse, einen Theaterkreis und Gesprächsrunden.