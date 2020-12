10 Milliarden für 10 Jahre



Mit den Beschlüssen vom 10. November 2019 und 25. August 2020 hatten die Koalitionspartner der Bundesregierung daher entschieden, zehn Milliarden Euro für einen Zukunftsfonds bei der KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau bereitzustellen. Mit der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2021 stehen diese Mittel nun für einen zehnjährigen Investitionszeitraum zur Verfügung. Gemeinsam mit weiteren privaten und öffentlichen Partnern wird der Zukunftsfonds mindestens 30 Milliarden Euro mobilisieren. Der Zukunftsfonds ergänzt die Fördermittel, die das Wirtschaftsministerium und die Bundesregierung bereits heute in Start-Ups investieren.



Start im Frühjahr 2021



Das Konzept zum Zukunftsfonds sieht eine Kombination aus quantitativem Ausbau und qualitativer Erweiterung bestehender Finanzierungsangebote sowie Entwicklung neuer Instrumente vor. Damit sollen alle Entwicklungsphasen der Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf dem Ausbau der Wachstumsfinanzierung angesprochen werden. Das Konzept besteht aus zehn Modulen, die ineinandergreifen und sich im Sinne eines Baukastens ergänzen. Die ersten Module des Zukunftsfonds werden im Frühjahr 2021 ihre Investitionstätigkeit aufnehmen können.



Um den Start-Ups in der aktuellen Corona Krise zu helfen, hat die Bundesregierung im Frühjahr ein zwei Milliarden Euro Start-Ups Programm aufgelegt, dessen Laufzeit kürzlich bis zum 30. Juni 2021 verlängert wurde. (14.12.2020/ac/a/m)







