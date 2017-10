Die Wiederanlage von Wertpapieren soll laut EZB flexibel innerhalb eines angemessenen Zeitraums im Monat ihrer jeweiligen Fälligkeit unter bestem Bemühen erfolgen, oder aber innerhalb der darauffolgenden zwei Monate, wenn die Marktliquiditätsbedingungen dies rechtfertigten. Handelt es sich um Anleihen, die im Rahmen des Staatsanleihekaufprogramms PSPP erworben wurden und die während der laufenden Phase der Nettoankäufe fällig werden, sollen deren Tilgungsbeträge im selben Land wiederangelegt werden.



Monatlicher Bericht über Fälligkeiten



Um größere Transparenz bei der Wiederanlage fälliger Wertpapiere zu schaffen, hat der EZB-Rat beschlossen, künftig monatlich über die Beträge der in den darauffolgenden zwölf Monaten jeweils zu erwartenden Fälligkeiten zu berichten. Die Fälligkeiten sollen dabei auch nach den vier Komponenten des Ankaufprogramms unterschieden werden, also nach Fälligkeiten in den Programmen zum Ankauf von forderungsbesicherten ABS-Papieren, gedeckten Schuldverschreibungen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Die erste Veröffentlichung ist für den 6. November vorgesehen.



Start des APP im März 2015



Das Ankaufprogramm APP startete im März 2015. Ursprünglich umfasste es den Ankauf von Staatsanleihen, gedeckten Schuldverschreibungen und forderungsbesicherten ABS-Papieren im Volumen von monatlich 60 Milliarden Euro. Seitdem wurde die Mindestlaufzeit mehrfach verlängert und das monatliche Gesamtvolumen zwischenzeitlich auf monatlich 80 Milliarden Euro ausgedehnt. Der EZB-Rat hatte zudem beschlossen, das Programm um den Ankauf von Unternehmensanleihen mit ausreichender Mindestbonität zu erweitern und Beschränkungen beim Kauf von Anleihen supranationaler Institutionen zu lockern.



Leitzinsen unverändert



Der Hauptrefinanzierungssatz, über den sich Kreditinstitute mit Zentralbankgeld versorgen können, bleibt bei 0,0 Prozent. Auch den Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität, zu dem Banken sehr kurzfristig über Nacht Geld bei der EZB leihen können, belässt der EZB-Rat bei 0,25 Prozent. Die Einlagefazilität bleibt zudem bei -0,4 Prozent. "Der EZB-Rat geht weiterhin davon aus, dass die EZB-Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden", teilte die EZB mit.



Die Hauptrefinanzierungsgeschäfte und die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte mit dreimonatiger Laufzeit werden nach der Entscheidung des EZB-Rats so lange wie erforderlich, mindestens jedoch bis zum Ende der letzten Mindestreserve-Erfüllungsperiode des Jahres 2019 weiterhin als Mengentender mit Vollzuteilung durchgeführt. (Pressemitteilung vom 26.10.2017) (30.10.2017/ac/a/m)





