- Bundesfinanzminister Olaf Scholz kratzt für den Haushalt 2020 alle Reserven zusammen, um vor allem bei den internationalen Zusagen Deutschlands nicht noch weiter zurückzubleiben.

- Ab 2021 sollen dann die meisten Ressorts kürzertreten – bei der Entwicklungshilfe und der NATO-Finanzierung wird Deutschland damit international deutlich zurückfallen.

- Ausgebremst werden auch die Investitionen: Die Investitionsquote des Bundes sinkt bis 2023 kontinuierlich ab.

- Auch mit der Ausgabenbremse werden alle Haushaltsjahre bis 2023 defizitär sein, sodass die Schwarze Null nur dank der Flüchtlingsrücklage gehalten werden kann. So weisen die Regierungspläne für 2020 ein Haushaltsdefizit von rund 10 Milliarden Euro auf, für 2021 sogar von fast 13 Milliarden Euro.

- Nahezu alle Kürzungen bei den Einzelressorts kommen einem Etat zugute - dem Ressort für Arbeit und Soziales. Während die Gesamtausgaben des Bundes zwischen 2020 und 2023 um 3,4 Prozent steigen sollen, legt der Etat von Sozialminister Hubertus Heil dreimal so stark zu - er wächst um 11,2 Prozent.



BdSt-Präsident Holznagel bringt es auf den Punkt: "Die große Koalition setzt zu viel auf Konsum. Wenn Deutschland internationale Finanzierungszusagen zurücknimmt, Investitionen auf Sparflamme fährt, den Steuerzahlern die überfällige Soli-Abschaffung verwehrt und dafür alles Geld in den Sozial-Etat steckt, läuft etwas gewaltig schief. Diese Haushaltsplanung ist indiskutabel, weil sie keine Vorsorge für die Zukunft trifft."



Eine ausführliche Haushaltsanalyse und 30 konkrete Einsparmöglichkeiten für die Bundesregierung hat der Bund der Steuerzahler aktuell mit seiner Broschüre "Aktion Frühjahrsputz 2019" vorgelegt.







