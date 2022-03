"Der Aktionär" bleibt bei Bumble weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2022)



23,65 USD +41,96% (09.03.2022)



US12047B1052



A2QMTA



BMBL



Bumble Inc. (ISIN: US12047B1052, WKN: A2QMTA, NASDAQ-Symbol: BMBL) ist eine Online-Dating-Plattform. Das Unternehmen bietet eine mobile Dating-Anwendung (App) an. Seine Plattform ermöglicht es Menschen, sich zu verbinden und gleichberechtigte und gesunde Beziehungen zu ihren eigenen Bedingungen aufzubauen. Das Unternehmen betreibt zwei Apps: Bumble und Badoo. Bei der Entwicklung der Bumble-App stehen Frauen im Mittelpunkt. Sie wird in verschiedenen Ländern genutzt, unter anderem in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien und Kanada. Es bietet den Nutzern flexible Abo-Pläne, wobei die gängigsten Laufzeiten sieben Tage, 30 Tage und 90 Tage sind. Die Abo-Angebote umfassen Beeline, Rematch und Extend. Die Badoo-App ist ein kostenloses Web- und Mobil-Dating-Produkt. Es konzentriert sich auf den Aufbau von sinnvollen Verbindungen zu jedermann. Zu den Premium-Abonnementangeboten gehören Liked You, Extra Shows und Undo Vote. Es bietet auch platonische Freundschaften und Business-Networking mit Bumble BFF und Bumble Bizz. (09.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bumble-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bumble Inc. (ISIN: US12047B1052, WKN: A2QMTA, NASDAQ-Symbol: BMBL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Vorstellung guter Quartalszahlen schieße die Bumble-Aktie am Mittwoch durch die Decke. Zusätzlichen Schub würden die Papiere von einem extrem bullishen Analysten-Kursziel erhalten. Unter anderem überzeuge den Experten der Ausblick der Dating-App. Die Performance seit dem IPO vor gut einem Jahr bleibe jedoch enttäuschend.Im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres habe Bumble seine Umsätze im Q4 2021 um 26 Prozent auf 208 Millionen Dollar nach oben geschraubt. Die Zahl der zahlenden Nutzer sei um elf Prozent auf drei Millionen gestiegen. Pro Nutzer mache die Dating-App im Schnitt 22,83 Dollar Umsatz, was einem Plus von 14 Prozent entspreche.Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr falle gemischt aus. Bumble rechne mit einem Umsatz zwischen 934 und 944 Millionen Dollar - ein Plus zwischen 22 und 23 Prozent gegenüber 2021. Das langsamere Wachstum führe das Management auf die Entscheidung zurück, sich bis auf weiteres aus Russland und der Ukraine zurückzuziehen. Dies führe zu einem Umsatzverlust von rund 20 Millionen Dollar.Die Bumble-Aktie springe am Mittwoch gut 45 Prozent auf über 24 Dollar. Damit würden die Papiere wieder in etwa auf dem Niveau von Anfang März notieren. Vom Allzeithoch sei der Kurs fast 69 Prozent entfernt und stehe auch weiter unterhalb des Ausgabepreises von 43 Dollar beim IPO Mitte Februar 2021.Trotz des Kursfeuerwerks vom Mittwoch sei ein nachhaltiger Ausbruch der Aktie aus dem seit Mitte November anhaltenden Abwärtstrend nicht erreicht.