Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des VDMA, gibt einen Kommentar zu den Aussichten im Brexit-Poker mit dem neuen britischen Premier Boris Johnson:



"Die Gefahr eines ungeordneten Brexits steigt mit Boris Johnson als neuem britischen Premier nochmals. Die europäische Wirtschaft hofft, dass sich seine Politik von seiner bisherigen Rhetorik unterscheidet. Unternehmen sollten sich aber weiterhin auf einen harten Brexit Ende Oktober vorbereiten. Zwar hat Johnson eine faire Chance verdient, als neuer Verhandlungspartner der EU eine Lösung für die festgefahrenen Verhandlungen zu finden.



Der britische Premier muss sich aber endlich seiner Verantwortung bewusst werden, dass ein chaotischer Brexit Arbeitsplätze und Wohlstand in ganz Europa, vor allem aber in Großbritannien, in Mitleidenschaft ziehen würde. Der Maschinenbau hofft weiterhin darauf, dass das Vereinigte Königreich doch noch das vorliegende Austrittsabkommen annimmt und in einer Übergangsphase konstruktiv über die künftigen Handelsbeziehungen gesprochen werden kann." (Pressemitteilung vom 23.07.2019) (24.07.2019/ac/a/m)





