Wien (www.aktiencheck.de) - Broadcom (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) (-2,8%) hat das Angebot für Qualcomm-Aktien (-6,2%) erhöht und zahlt nun in Aktien und in Bar in Summe USD 82 je Anteilschein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Papiere von Arconic (ISIN: US03965L1008, WKN: A2ATUW, Ticker-Symbol: ALU2) hätten 8,6% nachgegeben. Der Aluminiumkonzern habe infolge USD 3 Mrd. schwerer Abschreibungen einen Verlust in Höhe von USD 727 Mio. ausweisen müssen.In den USA würden heute das Pharmaunternehmen Allergan (ISIN: IE00BY9D5467, WKN: A14U12, Ticker-Symbol: A60) und der Automobilkonzern General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) vorbörslich sowie gegen Börsenschluss das Biotechnologieunternehmen Gilead (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) und nachbörslich das Medienunternehmen Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) Quartalszahlen vorlegen. In Europa würden berichten BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF), Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) und der Energiekonzern BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) berichten. (06.02.2018/ac/a/m)