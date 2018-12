Düsseldorf-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

199,72 Euro -0,79% (10.12.2018, 13:16)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

198,64 Euro -0,84% (10.12.2018, 13:10)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 230,00 +0,63% (10.12.2018, 14:24, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (10.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Rick Schafer von Oppenheimer:Aktienanalyst Rick Schafer vom Investmenthaus Oppenheimer rechnet bei den Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Übernahme von CA Technologies mache Broadcom Inc. zu einer Kapitalallokationsstory, so die Oppenheimer-Analysten.Die Quartalszahlen seien besser ausgefallen als erwartet. Die Aktionäre seien wahrscheinlich von der Entscheidung des Managements überrascht zukünftig nur noch eine Jahresplanung zu veröffentlichen.Analyst Rick Schafer betont derweil den Umstand, dass Broadcom eines der strategisch und finanziell attraktivsten Geschäftsmodelle in der Halbleiterindustrie habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: