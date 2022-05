Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (23.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chipkonzern Broadcom erwäge laut Insidern den Ausbau des Software-Geschäfts mit einem Milliardenkauf. Das Übernahmeziel sei dabei kein geringerer als VMware . Die VMware-Aktie reagiere auf die Nachricht vom Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem kräftigen Plus 16 Prozent.Broadcom und der Softwareanbieter für Cloudcomputing und die Virtualisierung von Rechenzentren von VMware sprächen über eine Übernahme, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Noch sei aber keine Entscheidung gefallen.VMware bringe es auf einen Börsenwert von rund 40 Milliarden Dollar. Bei Übernahmen werde in der Regel aber ein deutlicher Aufschlag gezahlt, in dessen Erwartung die VMware-Aktie im deutschen Handel auch kräftig nach oben gesprungen sei. Broadcom bringe es auf eine Marktkapitalisierung von gut 220 Milliarden Dollar.Mit einer Übernahme von VMware würde Broadcom-Chef Hock Tan seine Einkaufstour der letzten Jahre fortsetzen, mit der er den Konzern zu einem der am breitesten aufgestellten Unternehmen in der Chipbranche gemacht habe. Zuletzt seien CA Technologies und Symantecs Cybersecurity-Sparte übernommen worden.Die Aktie von Broadcom ist jedoch keine laufende Empfehlung des "Aktionär", nachdem sie im jüngst sehr volatilen Marktumfeld ausgestoppt wurde, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2022)Mit Material von dpa AFX