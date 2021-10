Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie: A2JG9Z

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie Deutschland: 1YD

1YD



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq: AVGO

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (26.10.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Broadcom: Kurzfristiger Rücksetzer - ChartanalyseDie Broadcom-Aktie (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe die Aktie bis Februar 2021 auf ein Hoch bei 495,14 USD angezogen. Nach einem zweimaligen Rücksetzer auf die Marke bei 419,26 USD sei im Mai 2021 eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. Dabei sei es am 15. September 2021 zu einem Hoch bei 510,70 USD gekommen. Am Donnerstag sei es zu einem Ausbruch über dieses Hoch gekommen. Seitdem habe sich der Wert weiter nach oben abgesetzt und sei gestern auf das aktuelle Allzeithoch bei 524,50 USD geklettert.Im kurzfristigen Rahmen könne es zu einem Rücksetzer auf 510,70 USD kommen. Anschließend sollte der Wert weiter ansteigen. Ein Anstieg in Richtung 530,32 USD und später in Richtung 545,00 USD wäre möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 510,70 USD abfallen, dann könnte es zu Abgaben in Richtung 494,90 USD, also an den EMA 50 oder zu Abgaben an den Aufwärtstrend seit Mai 2021 bei aktuell 481,98 USD kommen. (Analyse vom 26.10.2021)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:453,85 EUR +0,97% (26.10.2021, 08:28)