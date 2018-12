Düsseldorf-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

209,67 Euro -2,03% (04.12.2018, 13:15)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 240,10 -0,81% (04.12.2018, 14:25, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

1YD



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (04.12.2018/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst John Vinh von KeyBanc Capital Markets:Aktienanalyst John Vinh vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets rät Investoren in Bezug auf Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung des Titels.Die Beiträge durch die Übernahme von CA sollten die iPhone-bedingte Schwäche mehr als ausgleichen können, so die Einschätzung der Analysten von KeyBanc Capital Markets.Der CA-Deal bleibe zwar ein kontroverses Thema. Die Risiken seien schon im Aktienkurs berücksichtigt. Unter dem Strich hält Analyst John Vinh das Chance/Risiko-Profils des Titels weiterhin für gutIn ihrer Broadcom-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von KeyBanc Capital Markets das "overweight"-Rating sowie das Kursziel von 260,00 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie: