Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 246,68 +0,36% (28.08.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(28.08.2017/ac/a/n)

Connecticut (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Ruben Roy von MKM Partners:Analyst Ruben Roy vom Investmenthaus MKM Partners hält laut einer Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) fest.Die Analysten von Canaccord Genuity sind der Ansicht, dass die Kommentare des Managements im Zuge der Bekanntgabe der Quartalszahlen darauf schließen lassen würden, dass Broadcom Ltd. im Hinblick auf Apple’s iPhone 8 nun volle Absatzvisibilität habe.Im Vergleich zur Peer Group notiere die Broadcom-Aktie mit einem Abschlag, so der Analyst Ruben Roy. Die Bewertungskluft dürfte sich aber weiter verringern.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:206,78 Euro -1,13% (28.08.2017, 12:43)