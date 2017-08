Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

206,50 Euro +0,34% (28.08.2017, 14:58)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 246,25 +0,27% (28.08.2017, 15:16, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Craig Hettenbach von Morgan Stanley:Aktienanalyst Craig Hettenbach vom Investmenthaus Morgan Stanley rät Investoren in Bezug auf Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung des Titels.Die Analysten von Morgan Stanley bezeichnen die Aktien von Broadcom Ltd. nach Vorlage des Quartalsberichts als Kapitalrückführungsstory für Investoren.Im kommenden Quartal sei mit steigenden Dividenden zu rechnen. Analyst Craig Hettenbach geht davon aus, dass es nach einer Verdopplung im letzten Jahr zu einem weiteren Anstieg von 60 bis 75% kommen könnte.Im Vergleich zur Halbleiter-Peer Group wäre das ein 7-facher Wert.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:206,78 Euro -1,13% (28.08.2017, 12:43)