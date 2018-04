Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

200,20 Euro +3,81% (13.04.2018, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

198,72 Euro +2,31% (13.04.2018, 16:12)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 246,97 +3,15% (13.04.2018, 16:20)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

1YD



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(13.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Christopher Danely von der Citigroup:Aktienanalyst Christopher Danely von der Citigroup empfiehlt die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Die Stärke des Kerngeschäfts und die zusätzlichen Beiträge durch Akquisitionen würden für ein Investment in die Aktien von Broadcom Ltd. sprechen, so die Citigroup-Analysten.Analyst Christopher Danely schätzt, dass Broadcom den Umsatz auf Sicht der nächsten beiden Jahre um jährlich 8% steigern könne. Damit würden die Zuwächse über dem historischen Durchschnitt der Halbleiterbranche liegen.Xilinx könnte möglicherweise das nächste Übernahmeziel von Broadcom darstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: