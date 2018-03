Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

198,34 Euro -0,08% (21.03.2018, 15:35)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 243,82 +1,33% (21.03.2018, 17:01)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.





(21.03.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Harlan Sur von J.P. Morgan Securities:Aktienanalyst Harlan Sur vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities rät Investoren in Bezug auf Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung des Titels.Die Analysten von J.P. Morgan gehen davon aus, dass Broadcom Ltd. mit der Auslieferung von TPU2 AI-Chipsätzen an Google begonnen habe. 2018 werde ein Jahr sein, in dem künstliche Intelligenz einen größeren Anteil am Broadcom-Geschäft haben werde.Analyst Harlan Sur geht von einem Umsatzanstieg im Bereich anwendungsspezifische integrierte Schaltungen von 100 Mio. USD heutzutage auf 1 bis 2 Mrd. USD in 2020 aus. Die ASIC-Geschäftsgelegenheit repräsentiere einen weiteren Diversifizierungsvektor für Broadcom.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von J.P. Morgan Securities das "overweight"-Rating sowie das Kursziel von 340,00 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:200,49 Euro +0,38% (21.03.2018, 15:32)