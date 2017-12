Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

232,71 Euro +3,96% (07.12.2017, 14:21)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 274,75 +4,12% (07.12.2017, 15:14, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(07.12.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Mark Lipacis von Jefferies & Co:Aktienanalyst Mark Lipacis vom Investmenthaus Jefferies & Co spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Broadcom Ltd. habe mit den Quartalszahlen und der angehobenen Dividende die Erwartungen übertroffen.Das Wachstums des Free Cash flow verbessere die Gewinnqualität und führe zu höheren Kapitalrückflüssen an die Aktionäre, so der Analyst Mark Lipacis.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 315,00 auf 320,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:232,25 Euro +5,33% (07.12.2017, 14:51)