Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

211,00 Euro -3,81% (16.03.2018, 14:32)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

209,56 Euro -2,65% (16.03.2018, 15:39)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 257,45 -3,85% (16.03.2018, 15:39)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(16.03.2018/ac/a/n)

Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Tristan Gerra von Robert W. Baird:Aktienanalyst Tristan Gerra vom Investmenthaus Robert W. Baird rechnet bei den Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Ausblick für den Halbleitersektor in diesem Jahr sehe stark aus. Die Margenexpansion dürfte die Planungen übertreffen.Außerdem heben die Analysten von Robert W. Baird die attraktive Bewertung der Aktien von Broadcom Ltd. hervor.Eine Verlangsamung des Akquisitionstempos würde durch Cash-Umschichtungen ausgeglichen, was wiederum für die Bewertung positiv sein könnte, so der Analyst Tristan Gerra.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: