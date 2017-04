Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Marktbewegende Konjunkturdaten waren gestern rar gesät, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die britische Regierungschefin habe zuletzt erklärt, dass aus ihrer Sicht "kein Deal für Großbritannien besser wäre als ein schlechter" und dass man bereit wäre, die Verhandlungen mit der EU im Zweifel abzubrechen. In diesem Fall würden die EU-Verträge ab März 2019 nicht mehr für Großbritannien gelten, ohne dass eine Anschlussvereinbarung vorliege, was die o. g. Unsicherheiten noch vergrößern dürfte. Zuvor habe das Pfund mit Blick auf die insgesamt soliden britischen Konjunkturdaten und die damit verbundenen Zinserhöhungserwartungen an die Bank of England zulegen können und zur Einheitswährung den Aufwärtstrend seit Dezember 2015 (akt. bei 0,8498 GBP) getestet.Bewegung sei weiterhin beim Rand zu spüren gewesen. Nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit Südafrikas durch die Ratingagentur S&P vom Montag habe der Euro zur Valuta der größten Volkswirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent gestern zeitweise auf deutlich über 14,65 ZAR (Südafrikanischer Rand) zulegen können, bevor eine moderate Gegenbewegung eingesetzt habe. Aus technischer Sicht gelte es nun, verschiedene Hoch- und Tiefpunkte sowie die 38-Wochen-Linie (akt. bei 14,87 ZAR) aus dem Weg zu räumen, damit der Euro auch nachhaltig wieder am längeren Hebel sitze. (05.04.2017/ac/a/m)