Bonn (www.aktiencheck.de) - Der britische Wohnimmobilienmarkt hat sich von der Coronavirus-Krise schnell erholt, so die Analysten von Postbank Research.



Nach kräftigen Anstiegen im Juli und August lägen die Preise schon wieder 3,7 Prozent über dem Vorjahr. Der Markt werde nicht nur von niedrigen Hypothekenzinsen, sondern auch von einer temporären Reduzierung der Steuern beim Erwerb von Wohneigentum gestützt. Der Aufschwung am Immobilienmarkt trage maßgeblich zur positiven Konjunkturentwicklung in Großbritannien bei. Der Erwerb einer Wohnung oder eines Hauses ziehe in der Regel weitere Käufe - zum Beispiel von Möbeln oder von Haushaltsgeräten - nach sich und befeuere somit auch den Konsum. Steigende Immobilienwerte würden zudem die Kaufbereitschaft der Verbraucher fördern, da sich ihre Vermögenssituation verbessere und sie in der Folge weniger sparen würden. Britische Konsumaktien könnten nach Erachten der Analysten davon profitieren - vorausgesetzt, ein konjunktureller Rückschlag wegen eines ungeordneten Brexit Ende 2020 bleibe aus. (21.09.2020/ac/a/m)



