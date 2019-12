Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unmittelbar vor den vorgezogenen Parlamentswahlen am Donnerstag haben gestern die Konjunkturdaten in Großbritannien erneut enttäuscht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe die Wirtschaft im Oktober entgegen der Markterwartungen einer leichten Verbesserung (+0,1% gg. Vm.) auch den dritten Monat in Folge nicht expandieren können (0,0% gg. Vm.). Vor allem der schwache Bausektor sowie eine weiterhin gedämpfte Industrieproduktion (+0,1% gg. Vm. ; -1,3% gg. Vj.) hätten sich in diesem Zusammenhang bremsend ausgewirkt. Damit erhöhe sich der Druck auf die Bank of England im Hinblick auf mögliche Leitzinssenkungen. (11.12.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.