Linz (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten BIB-Daten bestätigen, dass die britische Wirtschaft im vierten Quartal 2016 genauso schnell gewachsen ist, wie in den beiden Quartalen zuvor, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der befürchtete Einbruch aufgrund des BREXIT-Entscheids sei also bislang nicht zu erkennen. Entscheidend werde aber, wie in den nächsten Wochen das weitere Vorgehen von Theresa May aussehe. (27.01.2017/ac/a/m)







