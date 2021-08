NYSE-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

Kurzprofil Bristol-Myers Squibb Company:



Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE-Symbol: BMY) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biopharmazie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Diese kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nervensystem, HIV und Hepatitis, Krebs, Rheuma und Schmerz. Die Forschungsaktivitäten von Bristol-Myers Squibb konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen.



Bristol-Myers Squibb Company verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden auch an andere Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder direkt an Ärzte vertrieben. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei Bristol-Myers Squibb: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit Astra-Zeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut ihre Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus. (20.08.2021/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Bristol-Myers Squibb steht vor dem großen Comeback - AktienanalyseDer US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE-Symbol: BMY) steht nach einem Geschäftsjahr mit roten Zahlen vor dem großen Comeback, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Dann sollte sich die starke operative Marge von 40% im Vorjahr weiter nach oben schieben. Dank der Milliardeneinnahmen der zwei neuen Megaseller, das Blutkrebsmittel Revlimid und der Blutverdünner Eliquis, kompensiere Bristol-Myers Squibb frühere Einnahmeeinbußen durch Patentabläufe. Das Krebsmedikament Opdivo, das im vergangenen Jahr 7 Mrd. US-Dollar erlöst habe, führe die Liste der sechs weiteren Blockbuster an. Mit mehr als 25 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz wolle sich der Konzern hinter Roche als zweitgrößter Spezialist in der Krebsmedizin etablieren.Das 2022er-KGV von 17 lässt der Aktie Luft für weitere Höhenflüge, wenn man sich vor Augen hält, dass die Analystenschätzungen das durchschnittliche Gewinnwachstum für 2021 bis 2023 auf im Schnitt 30% taxieren, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 08/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:58,85 EUR +0,31% (20.08.2021, 14:15)