Düsseldorf-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:

1,13 EUR -6,61% (08.10.2018, 13:16)



Tradegate-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:

1,15 EUR -5,74% (08.10.2018, 12:52)



Hong Kong-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:

10,26 HKD -5,79% (08.10.2018)



ISIN Brilliance China Auto-Aktie:

BMG1368B1028



WKN Brilliance China Auto-Aktie:

884968



Ticker-Symbol Brilliance China Auto-Aktie Deutschland:

CBA



Hong Kong Ticker-Symbol Brilliance China Auto-Aktie:

1114.HK



Kurzprofil Brilliance China Automotiven Holdings Ltd.:



Brilliance China Automotive Holdings Ltd. (ISIN BMG1368B1028 / WKN 884968, Ticker-Symbol: CBA, Hong Kong Ticker-Symbol: 1114.HK) ist eine Beteiligungsholding, die hauptsächlich in China produziert und vertreibt. Das Unternehmen operiert in zwei Geschäftsfeldern: Herstellung und Vertrieb von Kleinbussen und Automobilkomponenten sowie Herstellung und Vertrieb von BMW Fahrzeugen. Die wichtigste operative Tochtergesellschaft des Unternehmens in China ist die Shenyang Brilliance JinBei Automobile Co., Ltd., die rund 90% des Umsatzes des Unternehmens erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Design und Umbau von Kleinbussen und Limousinen sowie der Bereitstellung von Finanzierungsdienstleistungen durch seine Tochtergesellschaften. (08.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Brilliance China Auto-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Ken Lee, Analyst vom Investmenthaus UOB Kay Hian, die Aktien von Brilliance China Automotive Holdings Ltd. ( ISIN BMG1368B1028 WKN 884968 , Ticker-Symbol: CBA, Hong Kong Ticker-Symbol: 1114.HK) weiterhin zum Kauf.Im Rahmen einer Studie zum chinesischen Autosektor nehmen die Analysten von UOB Kay Hian auf eine Werbetour in Singapur und Kuala Lumpur und den Besuch bei einem Porschehändler Bezug. Investoren hätten sich angesichts der enttäuschenden Verkäufe in Q2 über den Gewinnausblick des Autosektors besorgt gezeigt. Die Anleger seien im Sektor untergewichtet und würden auf Katalysatoren warten, beispielsweise durch politische Impulse. Die Analysten von UOB Kay Hian sind aber der Ansicht, dass die steuerlichen Anreize der Regierung im Zeitraum 2015 bis 2017 bereits zu Vorzieheffekten geführt haben, so dass Kaufkraft absorbiert worden sei.Im Hinblick auf Brilliance China Automotive Holdings Ltd. würden Anleger gespannt auf die Absichten von BMW warten. BMW wolle dem Vernehmen nach die Beteiligung am Joint Venture erhöhen. Eine Einigung sei noch nicht erzielt worden. Analyst Ken Lee geht aber von einer Erhöhung des Anteils aus, entweder durch einen direkten Anteilskauf oder mittels einer Finanzspritze für das Joint Venture um weitere Investitionen vornehmen zu können.Die Brilliance China Auto-Aktie bleibe wegen einer vergleichsweise stärkeren Produktpipeline einer der Anlagefavoriten im Sektor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Brilliance China Auto-Aktie: