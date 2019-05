Tradegate-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:

Kurzprofil Brilliance China Automotiven Holdings Ltd.:



Brilliance China Automotive Holdings Ltd. (ISIN BMG1368B1028 / WKN 884968, Ticker-Symbol: CBA, Hong Kong Ticker-Symbol: 1114.HK) ist eine Beteiligungsholding, die hauptsächlich in China produziert und vertreibt. Das Unternehmen operiert in zwei Geschäftsfeldern: Herstellung und Vertrieb von Kleinbussen und Automobilkomponenten sowie Herstellung und Vertrieb von BMW Fahrzeugen. Die wichtigste operative Tochtergesellschaft des Unternehmens in China ist die Shenyang Brilliance JinBei Automobile Co., Ltd., die rund 90% des Umsatzes des Unternehmens erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Design und Umbau von Kleinbussen und Limousinen sowie der Bereitstellung von Finanzierungsdienstleistungen durch seine Tochtergesellschaften. (08.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Brilliance China Auto-Aktienanalyse von Analyst Paul Gong von der UBS:Paul Gong, Aktienanalyst der UBS, empfiehlt die Aktien von Brilliance China Automotive Holdings Ltd. ( ISIN BMG1368B1028 WKN 884968 , Ticker-Symbol: CBA, Hong Kong Ticker-Symbol: 1114.HK) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.BMW habe Q1/19-Ergebnisse veröffentlicht. Der Nettogewinn ds Joint Ventures BMW Brilliance seien gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.Die UBS-Analysten kürzen das Kursziel für die Aktien von Brilliance China Automotive Holdings Ltd. von 10,00 auf 9,60 HKD. Analyst für unterbewertet.Die Aktienanalysten der UBS stufen in ihrer Brilliance China Auto-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein.Börsenplätze Brilliance China Auto-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Brilliance China Auto-Aktie:0,90 EUR -1,10% (08.05.2019, 13:40)