Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brexit beschäftigt weiter die britische Politik und den Pfund-Kurs, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Premier May habe unterdessen angekündigt, auf ihr Amt zu verzichten, sollte ihr Deal in einem dritten Anlauf angenommen werden. Daraufhin hätten sich eingefleischte Brexiteers nicht mehr ganz so abgeneigt gezeigt, Mays Deal doch noch zuzustimmen. Denn aus Sicht der Brexiteers steige das Risiko, dass es nach weiteren Abstimmungen im Parlament am Ende entweder gar keinen Brexit oder einen softeren Brexit geben könnte. Um den Vertrag mit der EU doch noch durchzubekommen, benötige May aber wohl auch die Zustimmung der nordirischen DUP, was als eher unwahrscheinlich gelte.Das Pfund habe sich nach der Abstimmung gegenüber dem Euro schwächer gezeigt und im Tagesverlauf um rund ein Prozent abgewertet. (29.03.2019/ac/a/m)