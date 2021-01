Mit Ablauf der Übergangsfrist habe auch das Passporting-System der EU ("Europäischer Pass") seine Gültigkeit verloren. Dieses sei benötigt worden, damit in Großbritannien lizensierte Banken ihre Finanzdienstleistungen in allen 27 Mitgliedsländern der EU hätten anbieten können. Für die Finanzindustrie falle Großbritannien auf den Status eines Drittlandes zurück. Seit dem 01.01.2020 würden Äquivalenzbewertungen die Finanzmarktbeziehungen zwischen EU und Großbritannien regeln. Bislang erkenne die EU-Kommission zentrale Kontrahenten (CCPs) in Großbritannien für zunächst 18 Monate als gleichwertig an. In Großbritannien könnten europäische Firmen nach dem "Temporary Permissions Regime" vorübergehend für drei Jahre eine Weiterführung ihrer Geschäftstätigkeit beantragen. Weitere unilaterale Äquivalenzentscheidungen habe die britische Regierung etwa für die Bereiche Rechnungslegung und die Kapitalunterlegung von Krediten an britische Unternehmen getroffen. Zudem erkenne London die Beaufsichtigung von Handelsplätzen zu Zwecken der EU-Handelspflicht (Share Trading Obligation/STO) als gleichwertig an.



Der Umfang der akzeptierten passiven Dienstleistungserbringung, welche die Möglichkeit schaffe, weiterhin Services aus Großbritannien in der EU anzubieten, sei weiterhin unklar. Genauso seien z.B. für einige britische Emissionen die Risikogewichte für EU-Banken gestiegen. Hinzu komme, dass es zwar eine Vielzahl von individuellen Sondergenehmigungen in den Mitgliedstaaten gebe, diese aber nicht unter das Passporting fallen würden. Somit Bedarf die umfangreiche Dienstleistungserbringung eines entsprechenden Status in der EU.



"Nun ist die EU am Zug für Transparenz zu sorgen", erkläre Stephan Lutz, Capital Markets & Brexit Lead bei PwC Deutschland. Die Äquivalenzregelungen würden ohnehin nur für eine geringe Zahl von Bankdienstleistungen gelten. Sie seien insgesamt nicht mit einem Marktzugang mit EU-Pass gleichzusetzen und jederzeit einseitig kündbar. Auch der ursprünglich verfolgte Weg einer umfassenden gegenseitigen Äquivalenzanerkennung sei seit Jahren nicht mehr diskutiert worden, da ihm die Grundlage im Europäischen Recht fehle. "Eine implizite Äquivalenz ohne formelle Prozesse wird es nicht geben", so Stephan Lutz, der nicht mit einer allgemeinen Anpassung des europäischen Rechts rechne.



Um ihre Geschäfte langfristig verlässlich weiterführen zu können, sollten sich Banken und Finanzdienstleister in diesem Jahr, trotz Handelsabkommen, weiter auf ein Szenario ohne umfassende Äquivalenzanerkennung einstellen. Nicht nur der Aktionsplan der EU-Kommission für eine Kapitalmarktunion müsse rasch umgesetzt werden, auch die Rahmenbedingungen für den Finanzplatz Deutschland und dessen Teilnehmer sollten verbessert werden. "Brexit bedeutet weiter harter Brexit für die Finanzbranche. Die Entwicklung hiesiger relevanter Märkte hängt mehr denn je vom Willen der Marktteilnehmer und den Regierungen der Mitgliedsstaaten ab", betone Stephan Lutz. (07.01.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Trotz des Handelsabkommens bleiben mit dem Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember wesentliche Fragen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) ungeklärt, so die Experten von PricewaterhouseCoopers (PwC)."Durch das fehlende Dienstleistungsabkommen müssen die Finanzinstitute der EU-Staaten auf unabsehbare Zeit mit einem eingeschränkten Zugang zum international wichtigen Finanzplatz London rechnen", sage Clemens Koch, Leader Financial Services bei PwC Deutschland. Zahlreiche Äquivalenzentscheidungen der EU über den künftigen Marktzugang für Finanzdienstleistungen stünden noch aus. "Die EU sollte ihre Kapitalmarktunion entschieden vorantreiben, um international wettbewerbsfähig zu bleiben", mahne Clemens Koch. Zudem würden die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der Green Deal für einen erheblichen Kapitalbedarf in der europäischen Wirtschaft sorgen, der zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten benötige.